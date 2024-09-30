На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса изменили дорожные знаки

30.09.2024 | 09:33

Не все пензенские водители заметили, но на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса изменились дорожные знаки.

Теперь, направляясь по Кирова в сторону улицы Калинина, можно ехать прямо только по левой полосе. Разворот на перекрестке запрещен.

С правой полосы разрешается лишь поворачивать направо, на Карла Маркса.

Водители отнеслись к нововведению неоднозначно.

«Бутылочное горлышко для чего?», «Руководствовались, скорее всего, тем, что общественный транспорт может ехать прямо, а машины направо. Вместо выделенки», «Если на перекрестке не будут разворачиваться, может, и нормально будет», «Да будут все ездить, как и ездили», - высказались пензенцы в соцсетях.