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Общество

На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса изменили дорожные знаки

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Не все пензенские водители заметили, но на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса изменились дорожные знаки.

Теперь, направляясь по Кирова в сторону улицы Калинина, можно ехать прямо только по левой полосе. Разворот на перекрестке запрещен.

С правой полосы разрешается лишь поворачивать направо, на Карла Маркса.

Водители отнеслись к нововведению неоднозначно.

«Бутылочное горлышко для чего?», «Руководствовались, скорее всего, тем, что общественный транспорт может ехать прямо, а машины направо. Вместо выделенки», «Если на перекрестке не будут разворачиваться, может, и нормально будет», «Да будут все ездить, как и ездили», - высказались пензенцы в соцсетях.

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