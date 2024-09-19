Подписан указ о призыве пензенцев на военную службу

19.09.2024 | 14:18

В Пензенской области в октябре-декабре пройдет традиционный осенний призыв на военную службу. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко, являющийся председателем призывной комиссии.

Согласно документу, минздрав области должен возложить на главврачей медицинских организаций персональную ответственность за качественное, полное и своевременное обследование призывников.

Министерству туризма и культуры поручено организовать проведение в сборном пункте на Нейтральной, 108, концерты творческих коллективов.

Региональный минтруд совместно с областным военкоматом будет вести учет демобилизованных военнослужащих и распределять их в соответствии с уровнем образования и полученной воинской учетной специальностью.

Органам внутренних дел рекомендуется обеспечить порядок и общественную безопасность как на территории, прилегающей к областном сборному пункту, так и на призывных пунктах в городах и районах.

Кроме того, сотрудники полиции должны организовать розыск уклонистов, на которых возбуждены уголовные дела.

В основной состав призывной комиссии вошли военком Пензенской области Андрей Сурков (заместитель председателя), глава регионального минтруда Алексей Качан, министр образования области Алексей Комаров, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин, а также представители полиции, казачества, «Юнармии» и общественной организации «Солдатская мать».

Призывников будут осматривать врачи, входящие в комиссию: терапевт, невролог, хирург, офтальмолог, кардиолог, стоматолог, психиатр, дерматовенеролог, отоларинголог.