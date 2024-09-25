Лифты в многоэтажках начнут останавливать уже в 2025 году

25.09.2024 | 09:14

В 2025 году в стране может начаться массовая остановка лифтов в многоэтажных домах. Это коснется прежде всего старых конструкций, работающих без замены больше 25 лет.

Обновить такие лифты планировалось к 2030 году, однако есть риск, что часть их станет опасной для эксплуатации гораздо раньше.

«У нас достаточно большое количество лифтов, требующих ремонта и замены. По разным данным, порядка 130 тысяч нам нужно заменить к 2030 году. Пока замена идет плохо. Потому что, к сожалению, лифты дорогие, средств не хватает. Самая критическая ситуация складывается с домами на спецсчетах», - рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, для замены конструкций требуется государственная поддержка, в трехлетнем диапазоне для этого нужно около 22 млрд рублей.

Разворотнева добавила, что не все лифты, эксплуатировавшиеся более 25 лет, отключат. Здесь все зависит от того, как хорошо оборудование обслуживали и ремонтировали.

«Ростехнадзор начал контролировать лифты с марта 2023 года. Соответственно, массовых отключений стоит ожидать после 15 февраля 2025 года, когда завершится срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом таможенного союза», - предупредила Разворотнева.

В Пензенской области проблема с ремонтом и заменой лифтов тоже острая. Ее предполагают решить с помощью федеральных денег.

«Больше всего домов, требующих капремонта лифтов, перешли со спецсчетов. На их ремонт в 2024 году требуется 580 млн рублей. А перечислили они со спецсчетов около 50 млн, то есть на решение этой проблемы требуется 550 млн из средств фонда капремонта. А собираем в год всего 900 млн при стопроцентной собираемости», - отметила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.