Названы сроки завершения ремонта мостов через Шукшу и Ардым

24.09.2024 | 12:16

Сезон у дорожников еще идет, и работы на объектах продолжаются. Об этом на брифинге во вторник, 24 сентября, рассказал министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

«Продолжаем ремонт моста в Лунинском районе и надеемся в первом полугодии следующего года его закончить», - сообщил он.

Речь идет о переправе через реку Шукшу. Она находилась в аварийном состоянии. Для восстановления конструкции в декабре 2023 года пришлось перекрыть участок дороги Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Подрядчик должен построить новые дамбы, подпорные стенки, пролеты, сопряжения с насыпью, лестничные сходы, шумозащитный экран, водоотвод. Длина моста составит 101,24 м, ширина - 16 м, из которых 10 м отведено под проезжую часть.

В селе Калинино Пензенского района завершены основные работы на сооружении через реку Ардым и открыто реверсивное движение для проезда транспорта.

«До конца месяца, в первых числах октября, числа до 5-го, закончим ремонт и пустим движение в обычном порядке», - обозначил срок Александр Гришаев.