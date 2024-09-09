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Общество

Мощение тротуара у Первопоселенца обойдется почти в 2 млн рублей

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На ремонт тротуара у памятника Первопоселенцу, расположенного на улице Кирова в Пензе, выделили 1 млн 807 тыс. 798 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена договора, который заключат с подрядчиком после проведения всех необходимых процедур через портал госзакупок.

Ремонт предполагает разбор старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж остановочного павильона, бордюров, обустройство нового щебеночного основания, укладку тротуарной плитки (кирпичик), установку бортовых камней, восстановление благоустройства газонов, приведение в порядок люков смотровых колодцев. После всего остановку вернут на прежнее место.

Все работы должны быть выполнены до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что территория у Первопоселенца подвергнется масштабной реконструкции за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.

Там обновят ограждение, отреставрировав его исторические элементы (гербы), установят скамейки с фонарями и урнами, сделают архитектурную подсветку.

Кроме того, запланирован ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю.

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