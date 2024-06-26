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Общество

Перекрытие дороги на Кондоль: обсуждается сохранение маршрутки

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В Пензенском районе, на участке автодороги, ведущей из областного центра в Кондоль, продолжают ремонтировать мост через реку Ардым.

Сейчас на объекте идет бетонирование консольной части, впереди - ремонт конусов, подходов и всего мостового полотна, замена барьерных и перильных ограждений, обновление асфальтобетонного покрытия и нанесение разметки.

Все работы должны быть окончены в сентябре. Перед этим, с 17 июля по 17 сентября, движение по мосту полностью перекроют, чтобы вибрация от проезжающих машин не осложняла процесс ремонта.

«Объезд предусмотрен по следующим автотрассам: Р-208 Тамбов - Пенза; Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов; Р-158 Нижний Новгород - Саратов - станция Ардым - с. Ленино», - напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Известие о перекрытии дороги вызвало недовольство жителей Пензенского района, посчитавших, что они будут отрезаны от областного центра.

«Вопрос о возможности сокращения объездного пути и сохранения транспортной доступности населенных пунктов, обслуживаемых маршрутом № 303, сейчас обсуждается с перевозчиком. После завершения ремонта моста движение автобусов по маршрутам регулярных перевозок будет восстановлено», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото областного минстроя
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