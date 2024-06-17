Участок дороги Пенза - Кондоль перекроют на 2 месяца

17.06.2024 | 11:35

В Пензенском районе из-за ремонта моста через реку Ардым на два месяца перекроют участок дороги Пенза - Кондоль.

С 17 июля по 17 сентября нельзя будет проехать по 200-метровому отрезку 11-го километра трассы (10 км + 190 м - 10 км + 390 м).

«Установлен маршрут объезда по автомобильным дорогам Р-208 Тамбов - Пенза, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов, а также Нижний Новгород - Саратов - станция Ардым - село Ленино», - предупредила пресс-служба регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Ранее сообщалось, что сейчас покрытие проезжей части моста длиной 55 метров оценивается как неудовлетворительное - его вдоль и поперек покрывают трещины. Тротуары тоже имеют серьезные дефекты.

Подрядчик отремонтирует пролетные строения, опоры и конусы искусственного сооружения, переустроит сопряжение моста с насыпью, обновит асфальт на проезжей части и тротуарах, нанесет разметку, смонтирует металлическое барьерное и перильное ограждение, проложит водоотводные лотки, сделает лестничные сходы.

Все работы должны быть завершены к ноябрю. Их стоимость составляет порядка 15 млн рублей.