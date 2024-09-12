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Общество

В Кузнецке монтируют водопропускные каналы под будущим мостом

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В Кузнецке продолжается строительство моста, ведущего в Западный микрорайон. О ходе работ в четверг, 12 сентября, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«На сегодня смонтировано примерно 60% водопропускной системы. Подогнали побольше техники. Мероприятие непростое: кубы - по 12 тонн, с ними очень непросто крутиться.

Делаем 2 водопропускных канала, чтобы можно было их по очереди обслуживать: сушить, обрабатывать трещины и так далее. Этого не было в старой системе, отчасти по этой причине она свое отжила. Сегодня у нас будет более надежная схема», - рассказал чиновник, побывавший на объекте.

По его словам, монтаж продлится около 2 дней, а затем специалисты перейдут к следующему этапу строительства.

Старая переправа в Западный микрорайон обрушилась 14 апреля, затем несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили только в августе.

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Источник — фото из телеграм-канала Сергея Златогорского
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