В Кузнецке монтируют водопропускные каналы под будущим мостом

12.09.2024 | 18:50

В Кузнецке продолжается строительство моста, ведущего в Западный микрорайон. О ходе работ в четверг, 12 сентября, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«На сегодня смонтировано примерно 60% водопропускной системы. Подогнали побольше техники. Мероприятие непростое: кубы - по 12 тонн, с ними очень непросто крутиться.

Делаем 2 водопропускных канала, чтобы можно было их по очереди обслуживать: сушить, обрабатывать трещины и так далее. Этого не было в старой системе, отчасти по этой причине она свое отжила. Сегодня у нас будет более надежная схема», - рассказал чиновник, побывавший на объекте.

По его словам, монтаж продлится около 2 дней, а затем специалисты перейдут к следующему этапу строительства.

Старая переправа в Западный микрорайон обрушилась 14 апреля, затем несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили только в августе.