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Общество

Полицию попросят найти подростков, испортивших качели у фонтана

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В Пензе юными вандалами, испортившими опору качелей на Фонтанной площади, займется полиция.

Акт хулиганства попал в объектив камеры прохожего. Группа подростков нанесла черной краской непонятные надписи на белую опору. Чтобы достать до самого верха конструкции, один из парней встал на велосипед, другой его удерживал. За процессом наблюдали пять девушек.

«А культура у подростков напрочь отсутствует! Испоганили красивые качели, по камерам надо посмотреть и наказать этих бездельников!» - написала пензячка Александра Александровна на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к сообщению фото проступка молодых людей.

На обращение ответил представитель городской администрации.

«На Фонтанной площади установлены камеры. Администрация города Пензы будет инициировать обращение в полицию по факту вандализма», - заявил он.

Белый каркас качелей на Фонтанной площади часто страдает от юных хулиганов. Они покрывают его рисунками и надписями, которые коммунальщики регулярно закрашивают. Кроме того, юные горожане не берегут достопримечательность областного центра: катаются таким образом, чтобы испачкать подошвой обуви потолок или боковые стойки сооружения.

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