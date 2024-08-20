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Из жизни

На Фонтанной площади в Пензе юные вандалы изуродовали стойку качелей

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Вечером в понедельник, 19 августа, на Фонтанной площади в Пензе группа подростков на глазах у окружающих совершила акт вандализма - нанесла черной краской непонятные надписи на белую опору качелей.

Происходившее сняла на видеокамеру очевидица. Она рассказала, что все случилось около 20:45. Чтобы достать до самого верха конструкции, один из парней встал на велосипед, другой его удерживал. За процессом наблюдали пять девушек.

«На фонтане гуляют и люди в возрасте, и маленькие дети. Одни берут пример, другие считают, что мы «потерянное поколение». Просьба поговорить со своими детьми и беречь городское имущество! Все делается на благо людям, а не для «свиней», - написала девушка.

Кадры, размещенные в телеграм-канале Penzainform, вызвали массу негодования читателей. Большинство считает, что подростков надо найти, заставить собственноручно отчистить надписи и взыскать с родителей ущерб.

«Отправить таких «детей» на отработку по благоустройству города», «Если им некуда деть свою дурь, дайте им по метле, пускай фонтан всю ночь метут», «Штрафовать нужно родителей, не дали должного воспитания, не объяснили по Маяковскому, «что такое хорошо, а что такое плохо». А после хорошенького штрафа родители и со своими недорослями поговорят по-хорошему!» - предлагают пензенцы.

Многих возмутило то, что никто из окружающих не вмешался в происходящее.

«Не глубокая ночь... И некому было пресечь этот вандализм?», «А вызвать ментов или подойти снять рожи поближе не судьба была? Вы просто стояли и смотрели как они уродуют качели?», «Вместо съемки полицию надо было вызывать!» - высказались они.

Автор видео объяснила, что ненамного старше юных вандалов, поэтому не рискнула подойти к ним: «На замечания не реагируют. Был бы взрослый человек, тогда бы, наверное, что-то у них зачесалось».

«Как же эти первобытные надоели, все места в городе уродуют. Что фонтан постоянно, что набережная вся загажена. За этот год несколько раз довелось быть в Нижнем Новгороде. Удивляешься, как там любят свой город. Молодежи больше, чем у нас, и при этом ничего не ломают, не рисуют и не мусорят в таком количестве, а у нас молодежь как в пещере выросла», - резюмировал один из участников обсуждения.

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Источник — видео PenzaInform
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