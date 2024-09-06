Штрафы за расклейку объявлений и надписи на стенах увеличат

06.09.2024 | 11:23

Штрафы для тех, кто расклеивает объявления и листовки на заборах, стенах, водосточных трубах и других местах, не предназначенных для этих целей, вырастут в разы. То же касается нанесения надписей и графических изображений.

Такой закон планируется принять на ближайшей сессии регионального Законодательного собрания, которая состоится 13 сентября.

Сейчас статья Кодекса об административных правонарушениях Пензенской области определяет следующие суммы штрафов за эти нарушения: для граждан - от 1 000 до 3 000, для должностных лиц - от 2 000 до 10 000, для юрлиц - от 5 000 до 15 000 рублей.

После внесения изменений штраф для граждан будет составлять от 3 000 до 5 000, для должностных лиц - от 10 000 до 30 000, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Жителей региона не раз возмущали действия расклейщиков объявлений и хулиганов, портящих имущество надписями.

Так, в августе подростки нанесли черной краской непонятные надписи на белую опору качелей на Фонтанной площади. Администрация Пензы обратилась в полицию по факту вандализма.