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Общество

Пациенток Сердобской районной больницы отговорили от абортов

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В Сердобской центральной районной больнице за 8 месяцев от абортов отговорили 23 женщин. Пациентки передумали прерывать беременность после бесед с психологом и соцработником.

Всего в этот период на доабортное консультирование в учреждение пришли 79 гражданок. У каждой были свои причины не становиться матерью. Однако после общения с персоналом почти треть из обратившихся поменяла решение.

«Безусловно, это большая радость для медиков, когда мы убедили женщину не совершать поступок, о котором она будет жалеть всю оставшуюся жизнь. 23 сохраненные жизни - это немалое число. Это целая детсадовская группа», - отметила заведующая акушерским отделением Сердобской больницы Валентина Маркова, ее слова привел региональный минздрав.

В Пензенской области готовятся принять законопроект, который запрещает склонение к аборту, то есть уговоры женщины, предложения, подкуп, обман, выдвижение «иных требований». За это будут наказывать.

Ранее Пензастат опубликовал данные, согласно которым в 2023 году в регионе зарегистрировали 3 470 случаев искусственного прерывания беременности.

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