В Пензенской области запретят склонение к абортам

17.08.2024 | 15:42

В Пензенской области разработан законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

Согласно документу, размещенному на сайте регионального Заксобра, склонение к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства и запрещается на территории региона. Такие действия будут наказываться в административном порядке.

Вместе с тем информирование медицинским работником o наличии показаний для аборта таковым не является.

Также не подпадает под запрет сообщение сведений об имеющихся социальных показаниях для искусственного прерывания беременности, наступившей в результате изнасилования.

«Проект закона разработан в связи c необходимостью решения вопросов повышения рождаемости, укрепления института семьи, снижения количества абортов и социальной защиты беременных женщин, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций», - указывается в пояснительной записке.

Парламентарии должны рассмотреть законопроект на ближайшей сессии, которая состоится 13 сентября.