Обнародовано число абортов у несовершеннолетних пензячек

04.08.2024 | 13:43

В Пензенской области в 2023 году зарегистрировали 3 470 случаев искусственного прерывания беременности. Такие данные привел Пензастат.

17 абортов медики сделали девушкам в возрасте 15-17 лет, 3 432 - женщинам 18-44 лет, 20 - пациенткам 45-49 лет. 1 процедуру провели пензячке старше 50 лет.

404 из прерванных беременностей были первыми. 20 абортов сделали пациенткам с ВИЧ-положительным статусом.

По сравнению с 2022-м число случаев искусственного прерывания беременности в регионе сократилось (3 664).

В Пензенской области готовятся принять законопроект, который запрещает склонение к аборту, то есть уговоры женщины, предложения, подкуп, обман, выдвижение «иных требований».

К склонению к аборту не будут относить информирование врачом пациентки (или иного лица, имеющего право на подписание информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности) о медицинских показаниях к процедуре.