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Происшествия

В ДТП в Кузнецке пострадали водители ВАЗов

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Стали известны подробности ДТП в Кузнецке, которое случилось днем в понедельник, 26 августа, на пересечении улиц Московской и Белинского.

По предварительным данным, в 16:07 столкнулись автомобили ВАЗ-2114 с 20-летним водителем и ВАЗ-2110 с 47-летним мужчиной за рулем.

Последствия аварии попали в объектив камеры. Обе машины получили повреждения, у «четырнадцатой» сильно деформировалась передняя часть.

«В результате ДТП пострадали оба водителя. Медики госпитализировали их», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Источник — фото группы «Подслушано в Кузнецке»
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