В ДТП в Кузнецке пострадали водители ВАЗов

27.08.2024 | 16:03

Стали известны подробности ДТП в Кузнецке, которое случилось днем в понедельник, 26 августа, на пересечении улиц Московской и Белинского.

По предварительным данным, в 16:07 столкнулись автомобили ВАЗ-2114 с 20-летним водителем и ВАЗ-2110 с 47-летним мужчиной за рулем.

Последствия аварии попали в объектив камеры. Обе машины получили повреждения, у «четырнадцатой» сильно деформировалась передняя часть.

«В результате ДТП пострадали оба водителя. Медики госпитализировали их», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.