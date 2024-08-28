В Пензе начали обустраивать давно обещанную зебру на ул. Одесской

28.08.2024 | 21:13

В Пензе бригада дорожников наконец добралась до улицы Одесской и приступила к обустройству пешеходного перехода от Детского парка к домам № 2 и 2а.

Этот путь удобен для горожан, особенно для учеников гимназии № 42, но они лишились его несколько лет назад, когда зебру убрали. Местные жители возмутились ликвидацией и попросили вернуть переход.

Власти пошли навстречу, пообещав, что зебру восстановят в декабре 2023 года, но срок несколько раз сдвигали, поясняя, что в данный момент нет свободных бригад.

«Замучили уже обещаниями кормить народ с октября 2023 года. На последней встрече Усманов (заместитель главы городской администрации Ильдар Усманов. – Прим. ред.) пообещал под запись установить к 1 сентября переход, но теперь отказывается от своих слов», - возмутилась на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» горожанка Наталия Ш.

Ей ответил представитель управления ЖКХ города.

«Работы по обустройству подхода к будущему пешеходному переходу по ул. Одесской, 2 и 2а, начаты, уже выполнены работы по асфальтировке пешеходной дорожки и чернению газона», - сообщили пензячке.

Представитель управления добавил, что обустройство завершат к 1 сентября.