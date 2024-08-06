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Общество

Требования к контрактникам сокращены до минимума

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Требования к кандидатам на поступление на военную службу сокращены до минимума и по состоянию здоровья, и по физической подготовке, заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Пензы Рустам Нафиков на брифинге во вторник, 6 августа.

Требования к кандидатам сейчас таковы:

- образование не ниже основного общего;

- не иметь хронических заболеваний, каких-либо групп инвалидности;

- категория годности не ниже категории «В» - годен с ограничениями;

- отсутствие судимостей за преступления (совершенные против половой неприкосновенности, терроризм, экстремизм, контрабанду и т. д.);

- выполнять минимальные требования по физической подготовке.

Чтобы сразу получить около 1 млн, нужно заключить контракт на срок не менее 1 года. Выплаты назначаются по прибытии в воинскую часть.

Список документов для поступления на военную службу по контракту:

- паспорт;

- заполненная по установленной форме и подписанная анкета поступающего на военную службу по контракту;

- автобиография, написанная от руки в произвольной форме;

- копия трудовой книжки (при наличии);

- копии документов, подтверждающих уровень образования;

- копии свидетельств о браке и о рождении детей (при наличии);

- дополнительные документы.

Чтобы написать заявление о поступлении на военную службу по контракту, в Пензе нужно обращаться на ул. Белинского, 4, или в военные комиссариаты. В районах - также в военные комиссариаты, а если их нет, то в администрацию, уточнил Рустам Нафиков.

С начала СВО добровольно заключили контракт более 10 тысяч жителей области. Самые высокие показатели у Пензы и Пензенского района.

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