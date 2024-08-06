Требования к контрактникам сокращены до минимума

Требования к кандидатам на поступление на военную службу сокращены до минимума и по состоянию здоровья, и по физической подготовке, заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Пензы Рустам Нафиков на брифинге во вторник, 6 августа.
Требования к кандидатам сейчас таковы:
- образование не ниже основного общего;
- не иметь хронических заболеваний, каких-либо групп инвалидности;
- категория годности не ниже категории «В» - годен с ограничениями;
- отсутствие судимостей за преступления (совершенные против половой неприкосновенности, терроризм, экстремизм, контрабанду и т. д.);
- выполнять минимальные требования по физической подготовке.
Чтобы сразу получить около 1 млн, нужно заключить контракт на срок не менее 1 года. Выплаты назначаются по прибытии в воинскую часть.
Список документов для поступления на военную службу по контракту:
- паспорт;
- заполненная по установленной форме и подписанная анкета поступающего на военную службу по контракту;
- автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- копии документов, подтверждающих уровень образования;
- копии свидетельств о браке и о рождении детей (при наличии);
- дополнительные документы.
Чтобы написать заявление о поступлении на военную службу по контракту, в Пензе нужно обращаться на ул. Белинского, 4, или в военные комиссариаты. В районах - также в военные комиссариаты, а если их нет, то в администрацию, уточнил Рустам Нафиков.
С начала СВО добровольно заключили контракт более 10 тысяч жителей области. Самые высокие показатели у Пензы и Пензенского района.