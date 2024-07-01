В пензенских соцучреждениях нашли опасные продукты

01.07.2024 | 10:25

В социальных учреждениях Пензенской области продолжают выявлять опасную пищевую продукцию. Это показали исследования, проводившиеся с января по июнь.

За этот период было отобрано 125 проб, 7 из них оказались положительными.

«Некачественный творог м.д.ж. 9% ТУ 9222-007-93651138-15, фальсифицированное масло сливочное «Крестьянское» (м.д.ж. 72,5% «Домашнее Вкуснее» ГОСТ 32261-2013), масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое (м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013), дважды сыр полутвердый «Российский» (м.д.ж. 50% ГОСТ 32260-2013), молоко ультрапастеризованное (м.д.ж. 3,2% ГОСТ 31450-2013); колбаса вареная «Докторская» (кат. А ГОСТ 23670-2019) - нарушена гистологическая идентификация состава», - перечислили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Информацию о небезопасной продукции довели до руководства учебных заведений, объектов здравоохранения и социальной политики, а также производителей.

Ранее сообщалось об обнаружении фальсификации молочной продукции, наличии в продуктах остатков лекарственных средств, положительных показателях на микробы и гистологию.