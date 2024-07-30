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Общество

Темп работ на пруду в Арбекове подвергли критике

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Темп благоустройства берега пруда у 6-й горбольницы в Пензе оставляет желать лучшего. К такому выводу пришел губернатор Олег Мельниченко, приехавший на место без предупреждения.

«Доклад о бодром ходе работ не соответствует реальному положению дел. Благоустройство упирается в то, что не доделаны основные работы», - констатировал он на заседании в региональном правительстве.

Глава Пензы Александр Басенко уточнил, что специалисты приступили к углублению пруда - помимо тех объемов, которые выполнил минлесхоз, и заверил: водоем будет приведен в порядок за лето. Однако глава региона подверг его слова сомнению.

«Потребовал от администрации города представить мне завтра дорожную карту по организации работ с четкими сроками их выполнения», - написал Мельниченко у себя в Telegram.

Воду в пруду спустили в августе 2022 года, после этого жители Арбекова и близлежащих районов стали жаловаться на зловоние. В сентябре к расчистке донных отложений и мусора привлекли экскаватор. Работы велись весь 2023 год и продолжились в 2024-м.

Несколько недель назад областной минлесхоз отчитался, что дно пруда у горбольницы расчищено на 90%. Сейчас на объекте рекультивируют нарушенные участки. Комплекс работ в соответствии с госконтрактом должен быть выполнен до 1 декабря.

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Источник — кадр из видео из канала Олега Мельниченко
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