В 32 новых троллейбусах починили систему кондиционирования

03.07.2024 | 11:46

Пензенцы продолжают жаловаться на невыносимую духоту в общественном транспорте и нефункционирующие кондиционеры в новых троллейбусах.

«В 7-м троллейбусе как не работал кондиционер, так и не работает. Много специалистам из Липецка заплатили из народного бюджета? В салоне 38 градусов, это прекратится когда-нибудь?», «За весь 2024 год ни разу не попадался троллейбус с включенным кондиционером. Можете сами убедиться в этом, выйдя на улицу и посмотрев на открытые форточки во всех троллейбусах!» - написали горожане на странице областного министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте».

Представитель Единой диспетчерской службы пассажирского транспорта со ссылкой на перевозчика сообщил, что на данный момент (вечер 2 июля. - Прим. ред.) неисправность системы кондиционирования устранена в 32 троллейбусах.

«Всего в наш регион прибыло 94 новых троллейбуса. Ремонтные работы проводятся в ночное время, так как в рабочее не представляется возможным снять машины с маршрута», - говорится в ответе.

В минцифры уточнили, что при приобретении троллейбусов в контракте стоял пункт об установке системы кондиционирования в салонах транспортных средств, но в договорах, заключенных с перевозчиком, нет требования о включении кондиционеров при работе на линии.

1, 2 и 3 июля в Пензенской области из-за жары объявлялся желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза). По данным синоптиков, 3-го числа за окном будет до +36 градусов.