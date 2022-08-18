На закрытии «Гвардейца» юнармейцам пожелали хранить дружбу

18.08.2022 | 16:29

В четверг, 18 августа, в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия 16-дневных военно-патриотических сборов «Гвардеец». В ней участвовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и глава Пензенской области Олег Мельниченко.

«Гвардеец» - общественно значимый молодежный проект Приволжского федерального округа, который курирует полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Проект реализуется с 2013 года, за это время в нем приняли участие около 5 000 ребят.

В 2022 году на сборы приехало рекордное число команд: 14 - из регионов ПФО и 1 - из Донецка. Всего в сборах участвовали 300 человек. Было принято решение о том, чтобы сделать Пензенскую область постоянной площадкой проведения окружных военно-патриотических сборов.

«Гвардеец» позволяет молодым людям продемонстрировать спортивную подготовку, на практике узнать основы профессии военнослужащего, ознакомиться с современными образцами военной техники, приобрести навыки обращения со стрелковым оружием.

«Программа сборов уникальна как по количеству, так и по разноплановости мероприятий. Это позволяет успешно решать задачи по начальной военной, огневой, строевой и физической подготовке путем моделирования условий, приближенных к реальной военной службе», - отметил заместитель полпреда Олег Машковцев.

Он напомнил, что в программу входили занятия по истории Отечества, современной тактике и методам ведения боевых действий, встречи и уроки мужества с Героями России, ветеранами контртеррористических и специальных военных операций.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что первый опыт приема представителей всех регионов ПФО удался. «Первый блин получился не комом», - пошутил он.

«Вы прошли настоящую приближенную к армейской подготовку, увидели, что такое быт курсантов военного училища, сдружились, обрели новых товарищей. Теперь будете развивать юнармейское движение уже в своих учебных заведениях», - обратился он к молодым патриотам.

Олег Мельниченко добавил, что «Гвардеец» станет для молодых людей отправной точкой в желании и дальше служить в вооруженных силах, правоохранительных структурах, органах госбезопасности, МЧС. Он пожелал юношам твердо идти по выбранному пути и хранить память о зародившейся на сборах дружбе.

По итогам состязаний первые три места заняли команды Пермской области, Республики Татарстан и Пензенской области соответственно - они получили медали. Остальным были вручены дипломы и наручные часы.

На закрытии «Гвардейца» на площадках учебного полигона с применением военной техники и холостых зарядов была продемонстрирована реконструкция пяти фрагментов реальных боев, произошедших в рамках специальной военной операции.

«Ключевым элементом церемонии стало принятие юнармейской клятвы на верность Отечеству, дружбе, служению принципам добра и справедливости», - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.