В Пензенской области завершились сборы «Гвардеец»

17.08.2023 | 14:06

В четверг, 17 августа, в Пензенской области завершились 9-е по счету военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец». В торжественной церемонии их закрытия на учебном полигоне пензенского филиала военной академии участвовали заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев и губернатор Олег Мельниченко.

В 2023 году сборы, стартовавшие 1 августа, объединили 320 учеников 9-10-х классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Они изучали основы военной службы, проходили допризывную подготовку и участвовали в спортивных состязаниях. По итогам последних первое место заняла команда Чувашской Республики, второе - Пензенской области, третье - Оренбургской.

На церемонии закрытия заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев заявил, что в Пензенской области юнармейцам созданы все необходимые условия для занятий и проживания.

«Эти сборы - фактически финальный этап допризывной подготовки в Приволжском федеральном округе. Особую благодарность хочется сказать артиллерийскому институту и правительству Пензенской области, непосредственно губернатору Пензенской области, потому что без его участия этот лагерь не был бы по значимости таким сильным в Приволжском федеральном округе», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко - один из авторов проекта «Гвардеец» - обратился к участникам сборов.

«Вы освоили навыки владения оружием, более глубоко узнали историю нашей страны. Были встречи с ветеранами контртеррористических операций, с нашими бойцами, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что вы, ребята, многое для себя взяли. Убежден, что на всю оставшуюся жизнь запомните дни, которые провели здесь, на Пензенской земле», - отметил губернатор. Он пожелал гвардейцам сохранить чувство товарищества и готовность защищать Родину.

Участники сборов принесли юнармейскую клятву верности, сообщили в областном правительстве, а после официальной части рассказали Олегу Машковцеву и Олегу Мельниченко, как можно развить программу «Гвардейца». Молодые люди попросили добавить обучение ведению боя, практические занятия по изучению наступательных и оборонительных действий, более детальное изучение современных видов вооружения.

Ранее начальник сборов Александр Булгаков рассказал, как изменились школьники в «Гвардейце» с конца июля. «Они научились понимать, что такое воинская дисциплина, научились понимать, что такое воинский коллектив. Они все приехали из разных городов, деревень и научились здесь сплоченности. Были разрозненные, а сейчас они боевое подразделение, с ними можно в огонь и в воду», - подчеркнул Александр Булгаков.

16 августа Олег Мельниченко наградил лучших участников сборов «Гвардеец» в таких номинациях, как баскетбол, мини-футбол, дартс, пейнтбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, спортивное ориентирование.

Пензенская команда получила главный приз в соревнованиях по мини-футболу, лучшим игроком также признан ее представитель.