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Из жизни

Район Сурского водохранилища превратили в свалку оконных рам

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Пензячка Людмила попросила власти найти организацию, которая занимается демонтажом и установкой оконных рам. Именно такой мусор оказался в районе Сурского водохранилища.

«В то время, когда тратятся огромные усилия на очистку, кто-то усиленно засоряет побережье, устроив свалку!» - написала женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

К сообщению она приложила фото, на которых запечатлен строительный мусор, лежащий в зеленой зоне.

«Это от дороги Пенза - Шемышейка, от указателя «Санаторий «Березовая роща», 2 км в направлении к Сурскому водохранилищу (и санаторию), первый поворот налево - и в 150 метрах эта свалка», - описала местонахождение мусора Людмила.

По мнению женщины, установить нарушителя по столь характерному мусору вполне возможно.

Женщине ответил представитель регионального минлесхоза. Он сообщил, что в этом году на берегу водохранилища установили 7 контейнеров для сборов отходов, а с мая по август вывезли 620 куб. м мусора.

«Ежегодно Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области организуются и проводятся акции по уборке берега водохранилища, вывозятся тонны отходов, однако мусор появляется вновь и вновь. Появляется в результате деятельности человека, а точнее - конкретных граждан», - отметил представитель.

Будут ли искать нарушителя, оставившего на территории строительный мусор, не сообщается.

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Источник — фото Людмилы Овечкиной
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