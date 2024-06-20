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Общество

Автобус № 165 все же будет подъезжать к Центральному рынку

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Утверждена схема маршрута № 165, по которому автобусы курсируют между Пензой и селом Грабово Бессоновского района.

Несмотря на первоначальные планы, подъезжать к Центральному рынку машины все же будут, но только при движении из Грабова в областной центр.

В прямом направлении автобусы будут отправляться от Привокзальной площади (Пенза-I), следовать по улицам Плеханова, Суворова, Дзержинского, Толстовскому и Гагаринскому путепроводам, затем - по улице Гагарина, проезду Байдукова, улицам Байдукова, Литвинова, Аустрина, далее - по трассе через Ухтинку и Бессоновку до Грабова (улицы Терешковой и Чехова).

Обратно до улицы Суворова машины поедут тем же путем, с нее свернут на улицу Володарского, затем минуют улицы Бакунина, Чехова, далее снова окажутся на Суворова и через Московскую и Октябрьскую прибудут на Привокзальную площадь.

Остановочные пункты - «Ст. Пенза-I», «Центральный рынок»; «Ул. Кулакова»; «Сбербанк»; «Завод им. В. А. Ревунова»; «Ул. Аустрина»; «Мебельная фабрика»; «Мясокомбинат»; «Ухтинка»; «Бессоновка»; «Грабово».

Максимальное количество транспортных средств на маршруте - 12: 4 автобуса большого класса и 8 - среднего.

Электронный аукцион на осуществление перевозок пассажиров по регулируемому тарифу проводился с 10 по 19 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 997 253,05 рублей. Поступила всего 1 заявка, и торги признали несостоявшимися.

165-й маршрут пользуется большой популярностью у жителей пензенского Севера. На этих автобусах горожане могут добраться до рынка (крупного пересадочного узла). Когда люди ознакомились с новыми схемами, предложенными в рамках транспортной реформы, они поняли, что доехать до центра города без пересадок не смогут.

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