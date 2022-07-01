В Пензенской области повысились тарифы на коммунальные услуги

01.07.2022 | 11:15

С пятницы, 1 июля, жители Пензенской области будут платить за коммунальные услуги больше.

«Тарифы на коммунальные услуги индексируются ежегодно 1 июля. Их пересмотр необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей. Это обеспечивает умеренный рост цен и тарифов на товары (услуги) естественных монополий», - напомнили в Департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Дополнительным механизмом сдерживания роста тарифов является предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги. Предельный индекс - это процент изменения размера платы граждан в целом за все коммунальные услуги (питьевая вода, водоотведение, горячая вода, отопление, газ, электрическая энергия, твердые коммунальные отходы).

Предельные индексы для каждого региона установило Правительство РФ еще в октябре 2021 года. Для Пензенской области он составляет 3,4%.

К примеру, если до июля кубометр холодной воды, поставляемый пензенцам ООО «Горводоканал», стоил 26 рублей 99 копеек, то теперь его цена - 27 рублей 90 копеек. Водоотведение подорожало с 17 рублей 75 копеек до 18 рублей 35 копеек за кубометр.

Для тех, кто платил за киловатт/час электроэнергии 3 рубля 76 копеек, теперь будут отдавать 3 рубля 89 копеек.

Для жителей сельской местности, горожан, которые проживают в квартирах со стационарными электроплитами и электронагревательными установками, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ применяется понижающий коэффициент 0,7. С его учетом в первом полугодии 2022 года они платили 2 рубля 64 копейки, с 1 июля - 2 рубля 73 копейки.

Для тех, у кого счетчик дифференцирован по двум зонам суток, тариф в дневной зоне вырос с 4 рублей 32 копеек до 4 рублей 47 копеек, в ночной - с 2 рублей 71 копейки до 2 рублей 80 копеек.

Рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Пензенской области (за исключением города Пензы) для населения составит 3,37%, на горячую воду (также за исключением Пензы) - 3,4%.

«Муниципальное образование «Город Пенза» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения цены на тепловую энергию не подлежат государственному регулированию и определяются соглашением сторон договора», - пояснили в департаменте.

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для систем теплоснабжения на территории Пензы с преобладающим видом топлива «природный газ» на 2022 год составляет от 2 104,86 рублей/Гкал до 2 105,24 рублей/Гкал.

Тариф на услугу регоператоров по обращению с ТКО в среднем по Пензенской области вырастет на 3,24%, в Пензе - на 3,36%.

Рост розничных цен на газ, реализуемый населению, составит 3,2% (6,299 рублей за куб. м).

Подробнее с тарифами для каждого муниципального образования Пензенской области можно ознакомиться на сайте департамента в разделе «Информация для потребителя»:

- холодное водоснабжение;

- водоотведение;

- обращение с ТКО;

- теплоэнергия;

- горячая вода;

- электроэнергия;

- природный газ;

- теплоэнергия в г. Пензе.

Контроль за правильностью применения тарифов осуществляет Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, юридический адрес: 440066, г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, тел. 8 (8412) 92-09-01.

Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская, 110, тел. 8 (841-2) 22-15-00.