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Общество

Названо число беженцев, проживающих в Пензенской области

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Сейчас в Пензенской области действуют 9 пунктов временного размещения, где живут более 1 600 человек из ДНР и ЛНР.

Цифры озвучил губернатор Олег Мельниченко, выступая в Законодательном собрании в пятницу, 29 марта.

«У нас находятся 800 детей из Белгородской области, которые эвакуированы из Грайворонского и Шебекинского районов. Всего у нас на территории Пензенской области находятся более 1 000 детей - с учетом эвакуированных из ДНР и ЛНР», - уточнил глава региона.

«Пока нужна наша помощь, будем помогать», - добавил он.

23 марта в Пензу прибыли более 800 человек из Белгородской области - школьники и сопровождающие их педагоги. Планируется, что они пробудут здесь 21 день. Однако в случае необходимости и с согласия родителей дети могут остаться до конца учебного года. Они покинули свои дома из-за обстрелов.

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