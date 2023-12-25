В Сердобском районе заработал пункт весогабаритного контроля

25.12.2023 | 16:24

В понедельник, 25 декабря, в Сердобском районе в тестовом режиме начал работать автоматический пункт весового и габаритного контроля.

Он действует в точке 84 км + 650 м автодороги Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога А-260.

В тестовом режиме пункт контроля будет работать в течение трех месяцев.

«Взвешивание осуществляется при скорости движения транспортных средств с 0 км/ч и при выезде на встречную полосу движения. Ширина проезжей части - 3,5 метра. Высота опор более 5 метров», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ФКУ «Поволжуправтодор».

В ведомстве попросили водителей учитывать наличие пункта весового контроля и соблюдать требования установленных запрещающих дорожных знаков «Обгон запрещен» и «Остановка запрещена».

Весогабаритный контроль транспорта необходим на трассах и дорогах для того, чтобы сохранить их покрытие. Датчики замеряют параметры. Если они превышают установленные нормы, то для перевозки грузов требуются специальные разрешения.