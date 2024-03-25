Сетевое издание|18+|Вторник|26 мар 2024|00:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Росстате озвучили ожидаемую продолжительность жизни пензенцев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) родившихся в 2023-м 72,63 года. Это ниже, чем в среднем по России (73,41 года) и в Приволжском федеральном округе (72,75 года).

Такие данные опубликовал Росстат.

ОПЖ - это среднее количество лет, которое предстоит прожить человеку, родившемуся в данном году, при условии, что на протяжении всей его жизни возрастно-половые показатели смертности останутся такими же, как и на момент его появления на свет.

В Пензенской области чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, рака и прочих причин (в их числе несчастные случаи). Всего за 2023 год в регионе скончались 18 357 человек (19 676 за 2022-й). Родилось 8 246 малышей (8 431).

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года. Согласно выводам специалистов, ожидаемая продолжительность жизни в стране вырастет до 79,83 года. При этом у женщин она составит 83,24 года, а у мужчин - 75,89 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте