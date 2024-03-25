В Росстате озвучили ожидаемую продолжительность жизни пензенцев

25.03.2024 | 18:51

В Пензенской области ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) родившихся в 2023-м 72,63 года. Это ниже, чем в среднем по России (73,41 года) и в Приволжском федеральном округе (72,75 года).

Такие данные опубликовал Росстат.

ОПЖ - это среднее количество лет, которое предстоит прожить человеку, родившемуся в данном году, при условии, что на протяжении всей его жизни возрастно-половые показатели смертности останутся такими же, как и на момент его появления на свет.

В Пензенской области чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, рака и прочих причин (в их числе несчастные случаи). Всего за 2023 год в регионе скончались 18 357 человек (19 676 за 2022-й). Родилось 8 246 малышей (8 431).

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года. Согласно выводам специалистов, ожидаемая продолжительность жизни в стране вырастет до 79,83 года. При этом у женщин она составит 83,24 года, а у мужчин - 75,89 года.