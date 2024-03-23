СК РФ: Число погибших в «Крокусе» увеличилось

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренные службы обнаружили тела новых жертв.
Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
На 12:52 субботы, 23 марта, число погибших составляет 115 человек.
Поисковые работы продолжаются.
Кадры разбора завалов опубликовало МЧС РФ.
Трагедия произошла в Красногорске Московской области в пятницу, 22 марта, около 20:00. Перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные массово расстреляли людей. Кроме этого, в здании произошел взрыв, после чего здание охватил пожар.
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