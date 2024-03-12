В Пензе на обслуживание дачников готовы потратить 41 млн

12.03.2024 | 20:08

В Пензе на организацию транспортного обслуживания дачников в 2024 году готовы потратить 41 млн 671 тысячу 190 рублей.

Такова общая начальная стоимость четырех электронных аукционов, размещенных на портале госзакупок 11 марта.

На работу маршрута с отправной точкой на Пензе-I выделяется 9 млн 971 тыс. 190 рублей, от дизельного завода - 12 млн, от бывшего кинотеатра «Салют» - 16 млн и от Гидростроя - 3 млн 700 тысяч.

Пуск первых автобусов к дачным товариществам запланирован на 20 апреля. С этого дня общественный транспорт, как и в 2023 году, будет развозить садоводов и огородников по 19 маршрутам. До 1 июня он будет ходить трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня до 1 сентября к этим дням прибавится еще и пятница.

Затем в течение месяца автобусы вновь перейдут на трехдневку, а с 1 октября до конца сезона дачники смогут попасть на свои участки лишь по субботам и воскресеньям.

По традиции маршруты будут делиться на пояса в зависимости от их протяженности: I - от 10 до 15 км, II - от 15 до 20 км, III - от 20 до 25 км и IV - от 25 до 40 км. В зависимости от того, в каком поясе находится то или иное СНТ, будет устанавливаться цена проезда.