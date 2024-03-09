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Общество

В Заречном проходит марафон помощи обитателям центра «Лохматый друг»

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В Заречном стартовал благотворительный марафон помощи обитателям центра стерилизации и социальной адаптации безнадзорных животных «Лохматый друг».

Оказать посильное содействие могут все неравнодушные зареченцы, в том числе школьники, воспитанники детских садов и организаций дополнительного образования, культуры и спорта.

Акция проводится по двум направлениям. Первое - сбор вещей, лекарств и амуниции для подопечных «Лохматого друга». Вторая - информационная поддержка для пристройства животных в добрые руки.

«Финалом марафона станет городская благотворительная ярмарка «Лохматый друг», которая состоится 20 апреля во Дворце творчества детей и молодежи», - пишет портал «Город Z».

Центр хорошо знаком зареченцам. Так, в январе 2021 года его волонтеры нашли и спасли молодую собаку, убежавшую на прогулке от хозяина и почти два месяца бродившую в окрестностях закрытого города в наморднике.

В 2022-м в приюте оказались бродячие собаки, которых стерилизовали, однако они стали проявлять агрессию. Таким образом животных изолировали от контактов с горожанами.

В 2023-м городским властям удалось уговорить зареченку, подкармливавшую бездомдных псов, отвести их в центр «Лохматый друг».

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