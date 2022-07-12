Общество

С улиц Заречного убрали семь бродячих собак

Печать
Telegram

В понедельник, 11 июля, в Заречном провели очередное мероприятие по отлову бродячих собак. В пункт передержки удалось доставить еще одно животное.

«На сегодняшний день четыре собаки, прошедшие полный курс временного содержания в пункте передержки г. Пензы и выпущенные в среду обитания, помещены в вольеры благотворительного фонда «Лохматый друг» из-за агрессивного поведения. Три собаки впервые отловлены и помещены в пункт передержки г. Пензы для временного содержания и лечения», - сообщили представители зареченского управления МТО.

Жителей закрытого города заверили, что работы с безнадзорными животными продолжаются, и пообещали держать в курсе происходящего.

21 июня несколько человек пострадали от нападения бродячих собак на улице Любовина в Заречном. Оказалось, животные были стерилизованы, но начали проявлять агрессию. Их поймали и отправили в приют.

Всего за 2022 год в городе должно быть отловлено 22 собаки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Пила пилит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

21 июня несколько человек пострадали от нападения бродячих собак на улице Любовина в Заречном. Оказалось, животные были стерилизованы, но начали проявлять агрессию. Их поймали и отправили в приют.
В Якутии ребёнка загрызли насмерть стерилизованные собаки.

Гость||

Решать проблему с бездомными собаками надо. Не должны они бегать по улицам и нападать на людей

Гость||

Гость писал(a):

Решать проблему с бездомными собаками надо. Не должны они бегать по улицам и нападать на людей
Всё в руках депутатов. В Якутске депутаты приняли решение об эвтаназии невостребованных в течении 10 дней животных. Положение с бродягами улучшилось... В Москве отловленных собак не выпускают на волю.

Гость||

капец, из пункта передержки пензы в зарик что ли отвезли этих собак? какого хр их в "Лохматый друг" взяли, раз они пензенские?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте