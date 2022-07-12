С улиц Заречного убрали семь бродячих собак

12.07.2022 | 08:53

В понедельник, 11 июля, в Заречном провели очередное мероприятие по отлову бродячих собак. В пункт передержки удалось доставить еще одно животное.

«На сегодняшний день четыре собаки, прошедшие полный курс временного содержания в пункте передержки г. Пензы и выпущенные в среду обитания, помещены в вольеры благотворительного фонда «Лохматый друг» из-за агрессивного поведения. Три собаки впервые отловлены и помещены в пункт передержки г. Пензы для временного содержания и лечения», - сообщили представители зареченского управления МТО.

Жителей закрытого города заверили, что работы с безнадзорными животными продолжаются, и пообещали держать в курсе происходящего.

21 июня несколько человек пострадали от нападения бродячих собак на улице Любовина в Заречном. Оказалось, животные были стерилизованы, но начали проявлять агрессию. Их поймали и отправили в приют.

Всего за 2022 год в городе должно быть отловлено 22 собаки.