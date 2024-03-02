В Пензенской области начались выплаты детям с редким заболеванием

02.03.2024 | 11:43

Открыто финансирование денежной выплаты детям, страдающим фенилкетонyрией - редким заболеванием, связанным с нарушением метаболизма аминокислот.

Минздрав РФ рекомендует людям с фенилкетонyрией безбелковую диету. На федеральном уровне пациентам c таким диагнозом установлено право на бесплатное обеспечение спецпитанием.

Решение о выплатах пензенским детям с фенилкетонурией было принято в декабре прошлого года. В январе стало известно, что выплаты установлены в следующих размерах:

- на детей от 1 года до 3 лет - 4 100 рублей;

- от 3 до 7 лет - 7 000 рублей;

- от 7 до 18 лет - 10 000 рублей.

Как сообщили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии, деньги через органы соцзащиты населения получат 34 ребенка. Из областного бюджета на эти цели направлено 292 500 рублей.