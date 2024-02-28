В Пензенской области за год нашли 57 фальшивых купюр

28.02.2024 | 16:55

В четвертом квартале 2023 года в Пензенской области обнаружили 15 фальшивых купюр. Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в региональном отделении Банка России.

Как всегда, большая часть подделок (8 штук) имели номинал пять тысяч рублей. Также выявлены 1 двухтысячная купюра, 5 тысячных и 1 пятисотрублевая.

Для сравнения: в третьем квартале фальшивок было 9, во втором - 14, в первом - 19. То есть в течение года в регионе всплыло 57 самодельных банкнот.

Проверить подлинность купюр несложно, их можно изучить на просвет, на ощупь или меняя угол зрения.

«Например, на ощупь можно проверить рельефные обозначения номинала цифрами и прописью, надпись «Билет Банка России», а также метки для людей с ослабленным зрением. Если рассмотреть банкноту на просвет, можно увидеть водяной знак, защитную нить, микроперфорацию. При наклоне банкноты можно наблюдать возникновение радужных полос на однотонном поле, проверить цветопеременную краску, скрытое изображение (кипп-эффект - буквы РР на орнаментальной ленте или символ рубля на банкнотах 200 и 2 000 рублей)», - уточнили специалисты.