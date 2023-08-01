В регионе продолжает уменьшаться число выявленных поддельных купюр

01.08.2023 | 15:20

В Пензенской области во втором квартале 2023 года выявили в 2,5 раза меньше фальшивых банкнот, чем за тот же период 2022-го.

Так, обнаружено 14 поддельных купюр Банка России. Во втором квартале прошлого года таковых было 36.

«Больше половины выявленных поддельных денежных знаков - банкноты номиналом 5 000 рублей. Таких купюр изъято 11 штук. Также выявлена 1 поддельная банкнота номиналом 2 000 рублей и 2 - номиналом 1 000 рублей», - сообщили в пензенском отделении Банка России.

Кроме того, в банковских учреждениях обнаружили 3 фальшивки номиналом 100 долларов США каждая.

В регионе стали реже находить поддельные купюры. Ранее стало известно, что за первые три месяца этого года изъято 19 фальшивых банкнот номиналом 5 000, 2 000 и 1 000 рублей, а также 500, 200 и 100 рублей. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го (42).