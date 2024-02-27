В Пензе начали кронировать деревья вдоль дорог

В Пензе активно кронируют деревья и вырубают поросль вдоль дорог, в местах расположения теплотрасс, линий электропередач и знаков.
Работы проводит МБУ «Пензавтодор». Холодное время года считается для них оптимальным, пояснили в управлении ЖКХ.
«Данный уход за зелеными насаждениями необходим не только для формирования эстетичной кроны, но и в целях профилактики риска их заболеваний. Высохшее дерево может стать причиной повреждения имущества и представлять опасность для окружающих», - добавили в ведомстве.
Многие горожане не одобряют такой подход. Так, в прошлом апреле поднималась тема беспощадной обрезки деревьев на улице Куйбышева: ясени и липы превратили в обточенные карандаши.
Местные жители обратили внимание, каким стал вид к концу июля: «Большинство деревьев все же дали крону, пусть не столь роскошную, как в прошлые годы. Но есть и такие, которые представляют собой жалкое зрелище».
На улицах Тамбовской и Калинина некоторые тополя после кронирования погибли.
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