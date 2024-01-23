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Общество

В Пензенской области «тигров» будут растить из «тигрят»

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В пензенской школе № 11 с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля создается детско-юношеское объединение «Тигрята». Решение было принято на встрече с родителями учеников.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области.

В отличие от бойцов отряда содействия полиции «Тигр», несовершеннолетние «тигрята» не смогут участвовать в охране общественного порядка. Предполагается, что школьники будут знакомиться с деятельностью правоохранительных органов и отряда «Тигр».

Также им предстоит получить знания по профилактике правонарушений и другим направлениям деятельности правоохранительных органов. С подростками планируется проводить и практические занятия (с согласия родителей).

С 18 лет они смогут вступить в отряд «Тигр» и участвовать в профилактических мероприятиях и охране общественного порядка вместе с сотрудниками полиции.

«Тигрята» станут пилотным проектом по созданию детско-юношеских объединений правоохранительной направленности в Пензенской области. Сейчас заканчивается разработка положения о детско-юношеском общественном объединении и подготовка плана его работы на текущий год.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. В 2023-м при непосредственном участии «тигров» полиция пресекла 44 преступления и 1 822 административных правонарушения.

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Источник — фото министерства общественной безопасности
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