В Пензенской области «тигров» будут растить из «тигрят»

23.01.2024 | 13:26

В пензенской школе № 11 с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля создается детско-юношеское объединение «Тигрята». Решение было принято на встрече с родителями учеников.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области.

В отличие от бойцов отряда содействия полиции «Тигр», несовершеннолетние «тигрята» не смогут участвовать в охране общественного порядка. Предполагается, что школьники будут знакомиться с деятельностью правоохранительных органов и отряда «Тигр».

Также им предстоит получить знания по профилактике правонарушений и другим направлениям деятельности правоохранительных органов. С подростками планируется проводить и практические занятия (с согласия родителей).

С 18 лет они смогут вступить в отряд «Тигр» и участвовать в профилактических мероприятиях и охране общественного порядка вместе с сотрудниками полиции.

«Тигрята» станут пилотным проектом по созданию детско-юношеских объединений правоохранительной направленности в Пензенской области. Сейчас заканчивается разработка положения о детско-юношеском общественном объединении и подготовка плана его работы на текущий год.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. В 2023-м при непосредственном участии «тигров» полиция пресекла 44 преступления и 1 822 административных правонарушения.