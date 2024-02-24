Пензенцам не стоит надолго оставлять машины под снегом

24.02.2024 | 11:03

Скопление снега - одна из главных угроз автомобилю в зимнее время. Между тем многие автовладельце даже не задумываются о проблемах, к которым оно может привести.

Об этом рассказал «Известиям» директор по сервису компании Sinomach Automobile Евгений Дижечко. По его словам, от перепада температур снег уплотняется, его верхний слой смерзается в наст.

«При чистке снега вы рискуете повредить лакокрасочное покрытие, что впоследствии приведет к образованию микротрещин, повреждений. Соль и другие реагенты, используемые для борьбы с гололедом, также негативно влияют на покрытие, приводя к его потускнению и образованию коррозии», - пояснил он.

По словам Евгения Дижечко, при оттепели вода проникает в мелкие трещины, а при замерзании расширяется, что приводит к образованию новых повреждений. Поэтому машину нужно регулярно очищать щеткой с мягкими волокнами и мыть.

Кроме того, замерзшая вода может вызвать блокировку дверных замков, ручек и лючка бензобака. Поэтому эксперт рекомендует иметь под рукой смазку-спрей типа WD-40.

«Советую не оставлять автомобили рядом с мусорными баками. Как правило, грызуны забираются под капот в холодное время года, стараясь согреться, заодно могут испортить вашу проводку», - обрисовал он еще одну опасность для автомобиля.

Кроме того, рекомендуется регулярно проверять аккумулятор, тормозную систему, антифриз и масло в двигателе. А для защиты от негодных погодных условий следует использовать специальные средства и аксессуары.