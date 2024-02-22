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Общество

В Белинском районе обнаружено гнездо орлана-белохвоста

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На территории государственного природного зоологического заказника «Белинский» обнаружено гнездование орлана-белохвоста. Об этом сообщили в четверг, 22 февраля, в областном минлесхозе.

Орлан-белохвост - самый крупный представитель пернатых хищников, гнездящихся в Пензенской области. Вид исчез с территории региона в начале XX века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться в его окрестностях во время сезонных миграций.

В Пензенской области насчитывается всего 10-12 гнездящихся пар.

«Вид внесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Пензенской области. За уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - напомнили в минлесхозе.

3 декабря 2023 года орлан-белохвост был замечен в заповеднике «Приволжская лесостепь». «Участок заповедника, где мы занимаемся реинтродукцией степного сурка, посетил самый крупный пернатый хищник России - орлан-белохвост. Погонял немного воронов и полетел дальше по своим делам. Очень хочется надеяться, что в свой гнездовой участок он не включит места обитания наших сурков», - написал тогда в соцсети директор заповедника Александр Добролюбов.

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Источник — видео областного минлесхоза
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