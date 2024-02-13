У пензенцев активно пытаются выманить гостайны

13.02.2024 | 13:07

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области предупредили граждан, что активность так называемых иностранных кол-центров в последнее время возросла беспрецедентно. Злоумышленники ищут граждан, работающих на оборонный сектор страны, и заманивают их в свои сети.

Информацию мошенники получают из открытых источников: социальных сетей, форумов и других. Они завязывают знакомство с жертвой, отправляя сообщения через мессенджеры.

«В зависимости от реакции конкретного гражданина выбираются методы воздействия. Это либо стимулирование материальной заинтересованности, либо запугивание с использованием имеющихся сведений в отношении самого работника, либо членов его семьи, в том числе оказание морального давления (угрозы, шантаж) на близких родственников», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Добившись доверия или послушания, злоумышленники просят жертву собрать сведения об оборонном предприятии, продукции, которое оно производит, сотрудниках завода, членах их семей.

Правоохранители предупредили: нельзя поддаваться на подобные провокации. В таких случаях следует обратиться в дежурную службу УФСБ России по региону по номерам 63-13-95 и 56-31-64.

12 января стало известно, что в Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия, который работал на польские спецслужбы.

На допросе он рассказал, что планировал за предоставление политического убежища передать польской разведке информацию о предприятии, на котором трудился: данные об объеме производства, нахождении и месторасположении цехов, электроподстанций.