Сетевое издание|18+|Вторник|13 фев 2024|14:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

У пензенцев активно пытаются выманить гостайны

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники УФСБ России по Пензенской области предупредили граждан, что активность так называемых иностранных кол-центров в последнее время возросла беспрецедентно. Злоумышленники ищут граждан, работающих на оборонный сектор страны, и заманивают их в свои сети.

Информацию мошенники получают из открытых источников: социальных сетей, форумов и других. Они завязывают знакомство с жертвой, отправляя сообщения через мессенджеры.

«В зависимости от реакции конкретного гражданина выбираются методы воздействия. Это либо стимулирование материальной заинтересованности, либо запугивание с использованием имеющихся сведений в отношении самого работника, либо членов его семьи, в том числе оказание морального давления (угрозы, шантаж) на близких родственников», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Добившись доверия или послушания, злоумышленники просят жертву собрать сведения об оборонном предприятии, продукции, которое оно производит, сотрудниках завода, членах их семей.

Правоохранители предупредили: нельзя поддаваться на подобные провокации. В таких случаях следует обратиться в дежурную службу УФСБ России по региону по номерам 63-13-95 и 56-31-64.

12 января стало известно, что в Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия, который работал на польские спецслужбы.

На допросе он рассказал, что планировал за предоставление политического убежища передать польской разведке информацию о предприятии, на котором трудился: данные об объеме производства, нахождении и месторасположении цехов, электроподстанций.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте