У нового надземного перехода на трассе М-5 появились подъемники

13.02.2024 | 11:49

Возведение транспортной развязки на 624-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» продолжается. О ходе работ рассказали в Управлении капитального строительства Пензы.

Уже готова проезжая часть, проложены сети водоотвода, также появились шумозащитные экраны и надземный переход с наклонными подъемниками для маломобильных граждан (сейчас рабочие остекляют его поликарбонатом).

«Напомним, что ширина пешеходной части составляет порядка трех метров, длина с лестничными сходами - 87 метров. Высота объекта - около 6 метров, что позволяет проезжать под ним транспорту с крупногабаритными грузами. В эксплуатацию надземный пешеходный переход введут вместе с транспортной развязкой», - сообщили в управлении.

Также на объекте переустраивают сети газоснабжения, ведут наружное освещение, строят ограждения и перила лестниц к путепроводу.

Когда позволит погода, подрядчик займется тротуарами, посеет траву и укрепит откосы.

Развязка на 624-м километре протяженностью 4 километра соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда. Сдать путепровод хотят уже этим летом.