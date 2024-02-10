Жителям Пензенской области обещают мороз до -23 градусов

10.02.2024 | 18:00

В воскресенье, 11 февраля, в Пензенской области ожидается мороз, однако в течение дня можно ждать повышения температуры.

По данным пензенского гидрометцентра, ночью термометр покажет -21...-23 градуса при северо-восточном ветре.

Днем ветер сменится на юго-восточный, а воздух потеплеет до -8...-10 градусов. Облачность будет переменной, существенных осадков не прогнозируется.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, риска опасных и неблагоприятных природных явлений нет.

Ранее синоптики объяснили, что в ближайшее время в регионе сохранится влияние антициклона, поэтому погода будет сухой и морозной. Однако уже совсем скоро можно ждать очередного циклона с интенсивными осадками.

В народном календаре 11 февраля - Лаврентьев день. Считалось, что именно он отражает все непостоянство февральской погоды, сочетая в себе и мороз, и потепление. Судя по колебанию температуры в течение суток, пращуры были правы.