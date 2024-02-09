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Общество

Жителей Пензенской области снова ожидает мороз

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В субботу, 10 февраля, в Пензенской области ожидается облачная погода без осадков. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз.

В ночь на субботу столбики термометров покажут -16...-18 градусов, днем поднимутся не выше -10...-12. Ветер будет дуть с запада.

«В предстоящие выходные в Пензенском крае сохранится влияние антициклона. Поэтому за окном по-прежнему будет сухо и морозно», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Но уже в понедельник регион окажется во власти очередного циклона, который принесет интенсивные осадки. При этом температура воздуха повысится.

В народном календаре 10 февраля - Ефрем – сверчковый заступник. В старину верили, что ветер в этот день предвещает дожди и сырость.

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