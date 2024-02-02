Импортные яйца могут не дойти до пензенских магазинов

02.02.2024 | 08:49

Куриные яйца, поставленные из-за рубежа, не попали в торговые сети. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.

Импортный продукт направили на переработку: яйца нужны в производстве кондитерских изделий и других товаров.

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», - пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

По его словам, стабилизации цен способствовало заключение долгосрочных контрактов производителей с розничными сетями. В частности, в Пензенской области руководителии птицефабрик взяли на себя добровольные обязательства по самоограничению оптово-отпускных цен на куриное яйцо.

Также в Руспродсоюзе отметили, что на данный момент фиксируют снижение розничных цен, что является признаком обретения равновесия между спросом и предложением. Однако к прошлогодним показателям они вряд ли вернутся. Эту же точку зрения ранее высказали в Российском птицеводческом союзе.