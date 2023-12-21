Пензенским птицефабрикам предложили ограничить цены на яйца

21.12.2023 | 14:03

В среду, 20 декабря, министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев собрал руководителей ведущих птицефабрик региона, представителей управления Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры. Речь шла о том, как стабилизировать ситуацию с яйцами.

Цены на этот продукт начали резко расти в ноябре. ФАС предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости яиц в регионах и принять меры.

В Центробанке сообщили, что в ноябре затраты птицефабрик продолжили расти, в том числе из-за нехватки рабочей силы. Кроме того, повлияла неблагоприятная эпизоотическая обстановка в некоторых регионах-поставщиках, из-за чего предложение куриных яиц на внутреннем рынке было ограничено.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии объяснил сложившуюся ситуацию небольшим, но все-таки повышением доходов и увеличением спроса. Также, по его словам, возникновению проблемы способствовало то, что вовремя не был открыт импорт яиц в должном объеме.

Теперь в Пензенской области вопрос решается непосредственно с их производителями.

«Участники встречи обратили внимание на взятие добровольных обязательств по самоограничению оптово-отпускных цен на яйцо куриное. По итогам совещания с птицефабриками региона принято решение о заключении соглашения о стабилизации цен на яйцо», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.