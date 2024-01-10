Пензенцам не стоит надеяться на снижение стоимости яиц

10.01.2024 | 19:38

Многих жителей Пензенской области обрадовала информация о начале импорта яиц из Турции. Ожидалось, что поставки из-за рубежа приведут к удешевлению продукта.

Однако, как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Российский птицеводческий союз, снижения цен ждать не стоит.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», - заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По информации Росстата, перед Новым годом продукт в стране продолжил дорожать. В среднем стоимость десятка подросла на 4%, местами - на 10,2%. В сетевых магазинах на ценниках значится от 130 до 150 рублей, в некоторых точках яйца можно приобрести за 87-90 рублей, но таких мало.

Импортировать продукт решили после того, как покупатели столкнулись с его нехваткой. На это повлияли возросшие затраты птицефабрик, нехватка рабочей силы, неблагоприятная эпизоотическая обстановка в регионах-поставщиках.

Предполагается, что в страну завезут 1,2 млрд штук яиц.

«Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», - заявила Бобылева.

По ее словам, яйца по долгосрочным договорам торговым точкам отпускают в пределах 95-105 рублей за десяток.