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Общество

Воду с пензенских улиц откачивают помпами

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В субботу, 20 января, дорожно-коммунальные службы Пензы занимаются откачкой воды с затопленных улиц. На 16:00 было задействовано пять бригад и шесть гидродинамических машин муниципальной организации «Пензавтодор».

Воду с пензенских улиц откачивают помпами

Кроме того, привлечена специализированная техника управления по делам ГОЧС, администраций районов, муниципальных предприятий и ресурсоснабжающиих организаций.

Воду с пензенских улиц откачивают помпами

Это две автоцистерны, семь переносных помп и четыре - на базе трактора «Беларусь».

Воду с пензенских улиц откачивают помпами

В администрации Пензы рассказали, что сотрудники «Пензавтодора» уже отвели и откачали воду на улицах Лозицкой, Островной, Ростовской, Минской, на пересечении Пушкина и Некрасова, в районе ТЦ «Берлин», «Лента», «Весна», дворца спорта «Буртасы» на проспекте Строителей и у моста перед ЦНТИ.

Воду с пензенских улиц откачивают помпами

«Работы также ведутся на улицах Чапаева, Калинина, Набережная реки Мойки, Клары Цеткин, в 1-м Онежском проезде, около школы № 77, завода «Электроприбор», в микрорайоне Цыганский Поселок, на выезде с проспекта Победы на трассу М-5 «Урал», - добавили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото администрации Пензы
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