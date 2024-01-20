Воду с пензенских улиц откачивают помпами

20.01.2024 | 18:52

В субботу, 20 января, дорожно-коммунальные службы Пензы занимаются откачкой воды с затопленных улиц. На 16:00 было задействовано пять бригад и шесть гидродинамических машин муниципальной организации «Пензавтодор».

Кроме того, привлечена специализированная техника управления по делам ГОЧС, администраций районов, муниципальных предприятий и ресурсоснабжающиих организаций.

Это две автоцистерны, семь переносных помп и четыре - на базе трактора «Беларусь».

В администрации Пензы рассказали, что сотрудники «Пензавтодора» уже отвели и откачали воду на улицах Лозицкой, Островной, Ростовской, Минской, на пересечении Пушкина и Некрасова, в районе ТЦ «Берлин», «Лента», «Весна», дворца спорта «Буртасы» на проспекте Строителей и у моста перед ЦНТИ.

«Работы также ведутся на улицах Чапаева, Калинина, Набережная реки Мойки, Клары Цеткин, в 1-м Онежском проезде, около школы № 77, завода «Электроприбор», в микрорайоне Цыганский Поселок, на выезде с проспекта Победы на трассу М-5 «Урал», - добавили в пресс-службе мэрии.