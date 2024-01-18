В Кузнецком районе отменили крещенские купания в полночь

В Кузнецком районе отменили крещенские купания в ночь на пятницу, 19 января. Обе иордани - в селах Радищево (часовня святителя Спиридона Тримифунтского) и Монастырское (святой источник мученицы Параскевы) - будут недоступны из-за непогоды.
Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в районном управлении по делам ГОЧС, принятые меры согласованы с епархией и нацелены на сохранение безопасности людей. К купелям в большинстве случаев приезжают жители Кузнецка. Добираться по занесенным снегом дорогам рискованно.
Возле прорубей в полночь все же организуют дежурство сотрудников. Однако всем гражданам настойчиво порекомендовали окунуться утром 19-го, если это позволит погода.
Ранее сообщалось, что к вечеру четверга ожидаются снегопады, ветер и повышение температуры до плюсовых значений. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности.
В ночь на 17 января на трассе в село Радищево в снежном плену оказались около 30 автомобилей, в части из них находились дети. Сотрудники МЧС доставили их вместе с матерями до дома и помогли водителям откопать машины.
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