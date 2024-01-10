Для школьников в областном драмтеатре устроят бал

В субботу, 13 января, для старшеклассников проведут благотворительный новогодний бал «Зимний сон». Мероприятие состоится в областном драмтеатре.
Помимо школьников Пензы, на него приглашены ребята из районов области - всего около 300 человек.
«Специально к балу школьники разучивали танцы, шили костюмы, изучали правила этикета», - отметили в региональном министерстве образования.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области из-за неблагоприятной эпидемической ситуации продлили зимние каникулы. Школьники вернутся к учебе 15 января.
Кроме того, отдых для ребят начался досрочно: 25 декабря вместо 30-го.
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