Для школьников в областном драмтеатре устроят бал

10.01.2024 | 18:56

В субботу, 13 января, для старшеклассников проведут благотворительный новогодний бал «Зимний сон». Мероприятие состоится в областном драмтеатре.

Помимо школьников Пензы, на него приглашены ребята из районов области - всего около 300 человек.

«Специально к балу школьники разучивали танцы, шили костюмы, изучали правила этикета», - отметили в региональном министерстве образования.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области из-за неблагоприятной эпидемической ситуации продлили зимние каникулы. Школьники вернутся к учебе 15 января.

Кроме того, отдых для ребят начался досрочно: 25 декабря вместо 30-го.