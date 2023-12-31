В Пензе отменили новогодние гулянья на площади Ленина

31.12.2023 | 16:44

В Пензе сократят праздничную программу. Об этом в воскресенье, 31 декабря, объявил глава города Александр Басенко.

Сокращение сделают в знак солидарности с трагедией в Белгороде.

«Изменения не коснутся детских мероприятий, но отменяются запланированные гуляния в новогоднюю ночь на площади Ленина», - предупредил Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил об обстреле Белгорода в субботу, 30 декабря, в результате которого погибли взрослые и дети.

«От имени всех пензенцев выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших», - написал глава города.

По данным на 16:06 31 декабря, которые привел губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, в Белгороде погибли 24 человека, в том числе 4 ребенка. 108 жителей пострадали.